Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Ανεργία: αισθητή μείωση τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι "δείχνει" η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.



Στο 12,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 15,5% τον Δεκέμβριο 2020 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 13,4% τον Νοέμβριο 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 596.067 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 118.891 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 (16,6%) και κατά 35.781 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 (5,7%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,2% από 19,3% τον Δεκέμβριο 2020 και στους άνδρες σε 10% από 12,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 27% από 33,5% τον Δεκέμβριο 2020 και σε εκείνες των 25- 74 ετών σε 12,1% από 14,7%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.075.808 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 188.872 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 (4,9%) και μείωση κατά 11.908 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 (0,3%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.176.044 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 101.335 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 (3,1%) και αύξηση κατά 45.124 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 (1,4%).

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό: Ασυνόδευτα παιδιά αναχώρησαν για την Πορτογαλία (εικόνες)

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη