Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το Β' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Απόψε, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.

Με φόντο την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τα πολεμικά σύννεφα πάνω από την Ουκρανία, αλλά και το κύμα ανατιμήσεων, οι πολίτες απαντούν για τα οικονομικά των νοικοκυριών, για τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού και για όσα απασχολούν το οικογενειακό εισόδημα. Πώς τοποθετούνται απέναντι στα ζητήματα της καθημερινότητας οι ψηφοφόροι των κομμάτων και πώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

