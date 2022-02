Κόσμος

Ρωσία: σε 3 με 4 εβδομάδες η επιστροφή των στρατευμάτων στις κανονικές τους θέσεις

Οι εξελίξεις για την πορεία της αποχώρησης των στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη δυτική Ρωσία θα επιστρέψουν στις κανονικές θέσεις τους μέσα σε τρεις ως τέσσερις εβδομάδες, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ιρλανδία μιλώντας στο δημόσιο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι, μέσα σε ίσως τρεις με τέσσερις εβδομάδες, η διάταξη των δυνάμεων στη δυτική περιφέρεια της Ρωσίας θα επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση», δήλωσε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στο RTE ο πρεσβευτής Γιούρι Φιλάτοφ.

«Διεξάγουμε προγραμματισμένες ασκήσεις με λευκορωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Θα τελειώσουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και αυτά τα στρατεύματα θα αποσυρθούν. Μπορείτε να το ελέγξετε την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε ακόμη.

Τα σχόλιά του αναμεταδόθηκαν σήμερα από ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

