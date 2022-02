Πολιτική

Σακελλαροπούλου: συνάντηση με την Μίνα Γκάγκα

Τι συζήτησαν οι δύο γυναίκες στο πλαίσιο της συνάντησής τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, η οποία την ενημέρωσε για τις ενέργειες που γίνονται για ένα Σύστημα Υγείας φιλικό προς τον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Γκάγκα αναφέρθηκε στις αλλαγές στον Χάρτη Υγείας με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών, σε κάθε σημείο της χώρας.

