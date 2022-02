Life

“The 2Night Show” με Βασιλώττο και Σούζη (εικόνες)

Δυο εκλεκτοί καλεσμένοι θα βρεθούν και απόψε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.





Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Βασιλώττο, τον Μπάμπη από τις «Άγριες Μέλισσες». Ηθοποιός, μουσικός και τραγουδιστής ξεδιπλώνει όλα τα ταλέντα του και μιλάει για το πόσο άλλαξε η ζωή του, μετά τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά.

Πώς τον υποδέχθηκαν όταν επισκέφθηκε την πατρίδα του, τη Ρόδο; Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου όταν τον συναντούν στον δρόμο; Γιατί «εξαντλεί» την ενέργεια του Νίκου Κουρή στη διάρκεια των γυρισμάτων; Τέλος, παρέα με την κιθάρα του παρουσιάζει ένα δείγμα από τον «Αποδομημένο Σαίξπηρ», τη δουλειά που σύντομα θα κυκλοφορήσει με τη συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα και της Μαρία Παπαγεωργίου.

«Λιακάδα» φέρνει στο στούντιο του «The 2Night Show» η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, μοιράζεται με τον Γρηγόρη άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής της, αλλά και μικρά «μυστικά» του καιρού. Πότε μπορεί να γίνει λάθος στην πρόγνωση και σε ποια πόλη είναι πιο δύσκολο να προβλέψεις τον καιρό; Ποιος αποφασίζει για τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες;

Η Χριστίνα Σούζη μιλάει για τη Μετεωρολογία που την οδήγησε, αρχικά, στο ραδιόφωνο και μετά στην τηλεόραση και εξηγεί για ποιο λόγο παραμένει «πιστή» στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό. Τέλος, λύνει τις απορίες του Γρηγόρη με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο: το Σούζη είναι το επώνυμό της ή είναι ψευδώνυμο; Η Σούζη… κάνει σούζες; Πόσο της αρέσει να μιλάει «γαλλικά»;

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

