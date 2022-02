Κοινωνία

Τζουμέρκα - ορειβάτης: Συγκλονίζει η αδερφή του Ερμή

Η αδελφή του 21χρονου περιγράφει τις τελευταίες τους στιγμές πριν από το δυστύχημα και μιλά με λόγια που συγκινούν για τον δικό της Ερμή.





Συγκινεί η ανάρτηση του Γιάννη Θεοχαρόπουλου, πατέρα του αδικοχαμένου Ερμή που έχασε τη ζωή του σε δύσβατη χαράδρα στα Τζουμέρκα την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Σε ένα βίντεο πέντε λεπτών απεικονίζονται ο Ερμής και η αδελφή του Κατερίνα σε όμορφες στιγμές από την κοινή τους ζωή.

Στο κείμενο, που συνοδεύει το βίντεο η αδελφή του 21χρονου περιγράφει τις τελευταίες τους στιγμές πριν από το δυστύχημα και μιλά με λόγια που συγκινούν για τον δικό της Ερμή. Τον αδελφό της:

«Η αδελφή για τον αδελφό…

Η Κατερίνα μου για τον bro της…

Νοιώθω …..κομμάτια…

Ελμή μου..Το τελευταίο πράγμα που μου είπες ήταν "Καλημέρα γλυκούλι μου", σου χαμογέλασα και σου είπα "Τα λέμε μετά μπρο"…Έκοβες τα νύχια σου για να μην σε ενοχλούν στην μπότα όταν θα πήγαινες για σκι..Που να το ήξερα;

Πως να ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα σε δω;

Η τελευταία φορά που θα σε ακούσω και θα δω το χαμόγελό σου ;

Δεν πρόλαβα να σου πω τίποτα. Μετανιώνω για πάρα πολλά πράγματα αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μετανιώνω που σε γνώρισα. Ήσουν κάτι περισσότερο από αδερφός για εμένα, δεν νομίζω οτι υπάρχει ο κατάλληλος ορισμός. Δεν θα πω πολλά γιατί δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε και ποτέ.

Αυτό το ποστ απευθύνεται σε όσους δεν τον γνώριζαν τόσο καλά και δεν ήξεραν τι άνθρωπος ήταν πίσω από τα social. Πολλοί πίστευαν ότι είναι της εικόνας και του "φαίνεσθαι" όπως λέμε.Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο. Λυπάμαι όσους δεν πρόλαβαν να τον γνωρίσουν όπως πραγματικά ήταν.

Με ένα χαμόγελο συνέχεια και πάντα με την καλή διάθεση να βοηθήσει όποιον το είχε ανάγκη. Έδινε μόνο αγάπη και ποτέ δεν την ζητούσε..την είχε ανάγκη, αλλά ποτέ δεν την ζητούσε. Είχαμε τόσα σχέδια και τόσα πράγματα να κάνουμε ακόμα μαζί. Ακόμα και με τόσους καυγάδες, διαφωνίες και νεύρα που είχαμε πάντα ερχόσουν με κοιτούσες σαν κουτάβι και μου έλεγες "Κατελίνα μου μαγαπας;" Ήσουν το στήριγμα μου..Κάναμε τόσα πράγματα μαζί.. Δεν ξέρω πως θα συνεχίσω χωρίς εσένα..ποτέ δεν ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσω ποτέ ότι δεν θα σε ξαναδώ.

Όσοι τον γνωρίζατε και κάποιοι από εσάς είχατε και πιο στενές σχέσεις, το ξέρω ότι σας λείπει πολύ..αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πολύ μου λείπει ο μπρο μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το πιο δυνατό άτομο για εμένα..Δεν έχω ξαναγνωρίσει ποτέ κάποιον σαν εσένα. Πάλεψες τόσες ώρες, είχες τόσο μεγάλη ψυχραιμία, τόσο μεγάλη ψυχική αλλά και σωματική δύναμη! Είσαι ο ήρωας μου! Αυτό κόσμε πάει να πει ήρωας! Αυτός είναι ο ορισμός ενός ήρωα και όχι αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Μου λείπεις μπρο! Θα σαγαπώ για πάντα Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα που έχω να πω για εκείνον…

Επίσης θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίζουν και μας σκέφτονται. Σας αγαπώ!»

