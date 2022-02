Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μέτρα: Η εισήγηση της Επιτροπής για γήπεδα και εκδρομές

Οι πρώτες πληροφορίες από την εν εξελίξει συνεδρίαση της Επιτροπής.

Να επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο 50% της χωριτικότητας φαίνεται πως εισηγείται η Επιτροπή, η οποία ακόμα συνεδρίαζει, εξετάζοντας τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Η Επιτροπή δίνει επίσης το "πράσινο φως" για τις σχολικές εκδρομές.

Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη.

