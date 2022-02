Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μέτρα: “Ναι” της επιτροπής σε εκδρομές, συνέδρια, διασκέδαση και γήπεδα

Η εισήγηση της Επιτροπής και οι αλλαγές που έρχονται στα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό. Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα.

Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής για τις σχολικές εκδρομές, τους όρθιους σε διασκέδαση και τα συνέδρια.

Το μέτρο για τους όρθιους αφορά εμβολιασμένους.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισηγείται την αύξηση των φιλάθλων στα γήπεδα στο 50% της χωρητικότητά τους, από το 10% που είναι σήμερα.

Προς το «όχι» κινούνται οι περισσότεροι στο να επιτραπούν οι ανοικτές καρναβαλικές εκδηλώσεις, καθώς αυτό θα συνέβαλλε πολύ στην διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον η οποία είναι πολύ μεταδοτική.

«Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, κατόπιν αιτήματος της Κυβέρνησης, εισηγήθηκε την άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης, την έναρξη πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών, την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50% και την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%.

Σε αυριανή της συνεδρίαση η επιτροπή θα εξετάσει επιμέρους αιτήματα.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάββατο 19.02.22», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας.

