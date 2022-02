Αθλητικά

Παναιτωλικός: Πήρε το τρίποντο κόντρα στη Λαμία

O Παναιτωλικός με ένα εντυπωσιακό γκολ του Νταγκό κατόρθωσε να κερδίσει με 1-0 τη Λαμία.

Πολύτιμη βαθμολογικά νίκη με 1-0 επί της Λαμίας πέτυχε ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Super League. Το παρθενικό γκολ του Νταγκό, στο 56΄, έδωσε στα «καναρίνια» τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις νίκες μετά από τέσσερις αγώνες και να αποκτήσουν διαφορά ασφαλείας από τη 13η θέση, που οδηγεί σε μπαράζ παραμονής.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα (σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς) και παραμένει 12η, στο +5 από τον Ατρόμητο, που έχει όμως δύο παιχνίδια λιγότερα.

Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν «μονόλογος» για τον Παναιτωλικό, που έκλεισε τους φιλοξενούμενους στο μισό γήπεδο και έψαξε το γκολ. Κάποια σουτ που επιχείρησαν έξω από την περιοχή οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου δεν προβλημάτισαν ιδιαίτερα τον Γκαραβέλη, ο οποίος δεν πλήρωσε τη λάθος έξοδό του σε εκτέλεση κόρνερ στο 15΄, καθώς Βέργος και Κορνέλιους δεν κατάφεραν από κοντά να σπρώξουν τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Νταγκό έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 27΄, όταν σούταρε άστοχα από πολύ κοντά, και η Λαμία άντεξε και πήγε με το «μηδέν» στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Τα «καναρίνια» είχαν τον έλεγχο -αν και όχι σε τόσο απόλυτο βαθμό- και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και έφτασαν κοντά στο γκολ στο 54΄, όταν ο Γκαραβέλης έδιωξε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Κορνέλιους. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, ο Παναιτωλικός πήρε αυτό που δικαιούταν με ανάλογο τρόπο, δηλαδή με σουτ έξω από την περιοχή, με «δράστη» τον Νάντρεϊ Νταγκό. Η Λαμία υποχρεώθηκε να βγει από το... καβούκι της, προσπάθησε να επιτεθεί, αλλά δεν κατάφερε ούτε με τις αλλαγές του Γρηγορίου να γίνει απειλητική. Οι γηπεδούχοι «έσβησαν» το παιχνίδι και θα μπορούσαν να κλειδώσουν τη νίκη από το 80΄, όμως το σουτ του Ντουάρτε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες: Κορνέλιους, Βέργος - Τζανδάρης, Μπανγκουρά

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αντούνες, Μεντόσα (59΄ Ντουάρτε), Χουχούμης, Μαλής, Κορνέλιους, Βέργος, Λάρσον (77΄ Βργκοτς), Φλόρες, Νταγκό (76΄ Μόρσεϊ), Ντίας (85΄ Τσιγγάρας)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανδάρης (62΄ Αραμπούλι), Μπεχαράνο (86΄ Γκέντσογλου), Μανούσος, Καραμάνος, Μπανγκουρά (68΄ Ρόμανιτς), Βέλλιος (46΄ Νούνιες)

