Μητσοτάκης: Μικρή έκφραση ευγνωμοσύνης στους διασώστες τα μέτρα της Πολιτείας

Ο πρωθυπουργός από την τιμητική εκδήλωση για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς του.

«Τιμούμε σήμερα την ημέρα μνήμης του διασώστη, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, όμως με διάχυτη μεγάλη συγκίνηση. Συγκίνηση για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον αλλά και σεβασμό προς όλους οι οποίοι συνεχίζουν να σώζουν συνανθρώπους μας. Διασώστες, νοσηλευτές και γιατρούς, τους μαχητές τής πρώτης γραμμής που αποτελούν τους κρίκους οι οποίοι νύχτα μέρα, 24 ώρες το24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες συνδέουν την ευθύνη της Πολιτείας με την ασφάλεια του πολίτη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τιμητική εκδήλωση για τους Διασώστες, τους Νοσηλευτές και του Γιατρούς τους ΕΚΑΒ

«Σχεδόν διετής εμπειρία της πανδημίας επιβεβαίωσε τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση όλων των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ. Σε συνθήκες διαρκούς συναγερμού αλλά και επικίνδυνες για τη δική σας υγεία βρεθήκατε δίπλα σε όποιον χτύπησε η covid αλλά και σε κάθε άλλον ασθενή. Τα μέτρα της Πολιτείας είτε αυτά αφορούν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις είτε νέο προσωπικό και εξοπλισμό δεν ήταν παρά μια μικρή μόνο έκφραση ευγνωμοσύνης όλων μας» προσέθεσε.

Επίσης είπε ότι η πιο έμπρακτη τιμή για την σημερινή επέτειο θα είναι η γρήγορη οικοδόμηση ενός νέου ΕΚΑΒ. «Ήδη είναι ο μοναδικός φορέας διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, καθώς απορρόφησε στις δομές του το παλιό εθνικό κέντρο υπηρεσιών υγείας και προχωρεί η στενή διασύνδεση με τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων. Είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση για την άμεση αντιμετώπιση τραυματισμών από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές αλλά και περιστατικών όπως οι καρδιακές ανακοπές ή τα εγκεφαλικά» είπε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απαλλαγή φόρου στα πτητικά επιδόματα θα ισχύει και για τους διασώστες των αεροσκαφών του ΕΚΑΒ. «Θα προχωρήσουμε σε νέες απαραίτητες προσλήψεις και θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες ώστε το προσωπικό του ΕΚΑΒ να έχει διαρκή εκπαίδευση» προσέθεσε.

