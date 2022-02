Κοινωνία

Αττική: οι 11 ληστές που “ρήμαζαν” καταστήματα (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονοματα και φωτογραφίες των συλληφθέντων, με την κατηγορία της συμμετοχής τους στη συμμορία.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο Ελλήνων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά κλοπές καταστημάτων σε Αττική και Περιφέρεια και οι οποίοι συνελήφθησαν την 1-2-2022 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων κλοπών και ληστειών, ληστεία (ληστρική κλοπή) από κοινού, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (κλοπή) ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας, παράνομη κατοχή όπλων, κατοχή όπλων για θήρα χωρίς άδεια και φυσιγγίων όπλου για θήρα, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή κροτίδων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση τους, στη διευκόλυνση διερεύνησης της συμμετοχής τους και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος (11) ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας και η οποία εξαρθρώθηκε την 1-2-2022 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής (σχετικό το από 3-2-2022 Δελτίο Τύπου) .

Επίσης, κατόπιν της ιδίας Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δίνεται στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη διάπραξη κλοπών από τα μέλη της οργάνωσης.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319305 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 9-6-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων".

