Ουκρανία – Ελληνίδα της Μαριούπολης στον ΑΝΤ1: Θέλουμε την Ελλάδα κοντά μας (βίντεο)

Η πρόεδρος των Ελληνικών Συνδέσμων Μαριούπολης στον ΑΝΤ1, για την κρίση στην Ουκρανία. Η έκκλησή της προς την Ελλάδα.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η πρόεδρος των ελληνικών συνδέσμων Μαριούπολης, Αλεξάνδρα Προτσένκο για τα όσα βιώνουν οι Έλληνες της Ουκρανίας την περίοδο της κρίσης με τη Ρωσία.

Όπως εξήγησε, «οκτώ χρόνια ζούμε με φόβο, τις ίδιες ανάγκες, με πυροβολισμούς, αλλά δεν αλλάζει κάτι τις τελευταίες μέρες».

Τόνισε πως αυτό που λαμβάνει περνώντας από τα ελληνικά χωριά είναι ότι, όλοι περιμένουν ειρήνη. «Πιστεύουμε ότι θα ενωθούμε και θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος που δεν αναγνωρίζει κανένας».

Ερωτηθείσα για το πώς βιώνουν οι Έλληνες της Ουκρανίας την κρίση, απάντησε πως «είμαστε ψύχραιμοι, δεν μας έπιασε ο φόβος».

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς την Ελλάδα, λέγοντας πως «ξέρουμε ότι δε θα μας αφήσει η ιστορική μας πατρίδα, είναι δίπλα μας και πιστεύουμε ότι θα πάμε εμπρός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει καινούριος πόλεμος. Θέλουμε να ζήσουμε καλά και να είσαστε κοντά μας».





