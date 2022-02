Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Βρέθηκε το μαχαίρι καράμπιτ

Εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος κατά του 19χρονου Άλκη.

Κοντά σε γέφυρα στα κοιμητήρια της Θέρμης εντοπίστηκε το μαχαίρι τύπου καράμπιτ με το οποίο δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός.

Το σημείο είχε υποδείξει, κατά την απολογία του στην 7η ανακρίτρια ο 21χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο «Αθηναίος» είχε τραυματίσει θανάσιμα τον 19χρονο.

Το μαχαίρι έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εξεταστεί αν είναι το όπλο, το οποίο προκάλεσε θανάσιμα τραύματα στον 19χρονο.

