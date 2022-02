Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Νερούτσος

Θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, σκόρπισε το άγγελμα του χαμού του Γιώργου Νερούτσου.

Έφυγε από τη ζωή μετά από βαρύ εγκεφαλικό από το οποίο δεν κατάφερε να ανακάμψει ο δημοσιογράφος και παραγωγός της ΕΡΑ Γιώργος Νερούτσος.

Ο Γιώργος Νερούτσος βρισκόταν για πολλά χρόνια στο δυναμικό της ΕΡΑ και έκανε εκπομπές κυρίως στο Πρώτο Πρόγραμμα, το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας.

Παλιότερα είχε εργαστεί και σε ιδιωτικά ΜΜΕ όπως ο ΑΝΤ1 και ο Ρυθμός 94.9. H A’ αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Άρια Αγάτσα έγραψε για τον θάνατο του:

“Με μεγάλη λύπη πληρορήθηκα πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ Γιώργος Νερούτσος, ένας καλός συνάδελφος που μοιραζόμασταν προβλήματα και αγωνίες…Είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Καλό παράδεισο Γιώργο…”

