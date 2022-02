Κοινωνία

“Ευαγγελισμός”: Απέδρασε κρατούμενος ασθενής

Ο νεαρός είχε διακομιστεί από το κρατητήριο στο νοσοκομέιο, καθώς ήταν ασθενής.

Ένας 28χρονος Πακιστανός απέδρασε από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", όπου είχε διακομιστεί με συμπτώματα κορονοϊού.

Ο αλλοδαπός, που κρατείτο στο τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, διακομίστηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια απέδρασε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

