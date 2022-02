Αθλητικά

ΟΦΗ: Έφυγε με ανατροπή και το “κεφάλι ψηλά” από το Περιστέρι

Κατάφεραν να γυρίσουν το ματς και να φύγουν αήττητοι από την έδρα του Ατρόμητου οι Κρητικοί.

Μία τεράστια ευκαιρία για να κάνει αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του (σ.σ. μετά και την ήττα της Λαμίας στο Αγρίνιο) έχασε απόψε ο Ατρόμητος στο Περιστέρι. Μετά από ματς θρίλερ κι ενώ η αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, ο ΟΦΗ κατάφερε να «επιστρέψει» στο δεύτερο μέρος και να φύγει αήττητος (2-2) από την έδρα του αντιπάλου του, σε εξ αναβολής ματς της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «κυανόλευκοι» μετά την ήττα στην Τούμπα (1-0 από τον ΠΑΟΚ, 13/02) ήθελαν πάση θυσία το «τρίποντο», έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για να το κατακτήσουν, αλλά το συγκρότημα του Νίκου Νιόπλια δεν το έβαλε κάτω, κατάφερε να ισοφαρίσει και να δικαιολογήσει την εφετινή του πορεία κατακτώντας ένα σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για να μπει στα Play off.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν στον απόλυτο βαθμό τους Κρητικούς και με τη συμπλήρωση του 35ου λεπτού είχαν πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Στην επιστροφή του στην ενδεκάδα μετά την εξέτιση της ποινής της τιμωρίας του, ο Μουνίθ άνοιξε το σκορ στο 15΄, ενώ 20 λεπτά μετά (35΄), μετά το τραγικό λάθος του Βούρου, ο νεοποκτηθείς Ρουμάνος επιθετικός, Ντένις Αλίμπεκ, σκόραρε ξανά στο Περιστέρι, μετά το τέρμα που είχε πετύχει εναντίον της Λαμίας.

Ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα που είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς στο πρώτο ημίχρονο, μη επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Γιαννιώτη. Με βάση την εικόνα του αγώνα κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Κρητικοί δεν το έβαλαν κάτω τα έπαιξαν όλα για όλα μετά την είσοδο του Ντουρμισάι στο 46΄ και την αλλαγή συστήματος σε 4-3-3. Στο 59΄ μείωσαν σε 2-1 με τον Λάμπρου, μετά το λάθος του Γιαννιώτη (έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του μετά από εκτέλεση κόρνερ) και 10 λεπτά αργότερα με το πέναλτι του Φελίπε (ο διαιτητής Γκορτσίλας έδειξε πέναλτι σε χέρι του Έρλινγκμαρκ) έφεραν το ματς στα ίσια, παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για την φάση.

Η αποβολή του Στάικου με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 78΄ ανάγκασε τους παίκτες του Νιόπλια να οπισθοχωρήσουν, ενώ από το 85΄ και μετά ο Τοράλ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο ΟΦΗ είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του, οπότε ουσιαστικά τελείωσε τον αγώνα με 9 ποδοσφαιριστές!

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ευθύμης Κουλούρης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο, το γκολ δε μέτρησε καθώς ο διαιτητής υπέδειξε επιθετικό φάουλ του σκόρερ στον Μαρινάκη.

Μετά από 2 σερί εντός έδρας νίκες (3-2 τον Παναθηναϊκό και 2-1 τον Βόλο) η ομάδα του Νίκου Νιόπλια έμεινε για τρίτο ματς αήττητη και ανέβηκε στην 6η θέση με 33 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον 7ο Αστέρα Τρίπολης, που όμως, έχει δύο ματς λιγότερα.

Διαιτητής: Ε. Γκορτσίλας

Κίτρινες: Πασαλίδης, Στάικος, Τσιλιανίδης, Μπαλογιάννης

Κόκκινες: 78΄ Στάικος (δεύτερη κίτρινη)

Οι ενδεκάδες:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Μαυρομάτης, Χατζηισαΐας, Τζοβάρας (69΄ Καστεγιάνο), Έρλινγκμαρκ, Χαρίσης (69΄ Ντένιτς), Αλίμπεκ (63΄ Κλωναρίδης), Ροτάριου (83΄ Ναμπί), Μουνίθ, Κουλούρης

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Ουές (70΄ Μαρινάκης), Πασαλίδης (46΄ Ντουρμισάι), Βούρος, Γιαννούλης, Μπαλογιάννης, Τοράλ, Ντε Γκουζμάν (23΄λ.τρ. Στάικος), Γκαγέγκος, Λάμπρου (70΄ Τσιλιανίδης), Φελίπε (82΄ Σελίμοβιτς)

