Πολιτική

Μητσοτάκης από Σερβία: Φιλοδοξούμε να καταστούμε αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο ηγέτες.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Βελιγράδι. Προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας στα πλαίσια του 4ου ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Προσβλέπω και στην πολύ σημαντική επίσκεψη της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Θα επαναβεβαιώσει ότι Ελλάδα και Σερβία είμαστε δύο χώρες που δεν μας συνδέει μόνο η ιστορία, ο πολιτισμός και η θρησκεία αλλά και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Η Αθήνα επιθυμεί να δει στην ενωμένη Ευρώπη όλες τις πρωτεύουσες των δυτικών Βαλκανίων με πρώτο το Βελιγράδι.

«Ως παλιό ήδη μέλος της ΕΕ η Ελλάδα γνωρίζει καλά τη σκληρή δουλειά και τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές δομές. Σας διαβεβαιώ ότι αξίζει τον κόπο. Η περιφερειακή συνεργασία άλλωστε είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη και η ΕΕ επενδύει πολλά στην προώθησή της», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Τα δυτικά Βαλκάνια και η ένταξή τους στην ΕΕ αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003.

Η Ελλάδα και η Σερβία αφήνουμε πίσω μας τις δύσκολες δοκιμασίες του covid, η Σερβία έχει να επιδείξει σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Και η Ελλάδα το 2021, εκτιμώ ότι θα ξεπεράσουμε το 8%. Οι προοπτικές για μια πιο στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς είναι εξαιρετικά ευοίωνες.

Ειδικά στα ζητήματα της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, σκοπός μας είναι να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Φιλοδοξούμε να καταστούμε αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος. Υποστηρίζουμε τον αγωγό Βουλγαρίας - Σερβίας, τη σύνδεσή του με τον ΤAP ο οποίος εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών και φυσικά η θέση της Ελλάδας και της Αλεξανδρούπολης ως μία πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η θέση της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμβληματικά προγράμματα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Έχει δίκιο ο κ. Βούτσιτς να λέει ότι μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο τον όγκο του διμερούς μας εμπορίου όπως και τις επενδύσεις που έχουν γίνει ήδη από ελληνικές εταιρείες στη Σερβία. Έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις.

Να εκφράσω τη χαρά μου που η Ελλάδα παραμένει προτιμητέος προορισμός για τους Σέρβους το καλοκαίρι. Κάνουμε προσπάθεια να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο.

Προσβλέπουμε το φετινό καλοκαίρι που θα έχουμε αφήσει με το καλό πίσω την υγειονομική κρίση, να υποδεχθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους Σέρβους.

Για το Κόσοβο, δεν αλλάζει η θέση της πατρίδας μας. Θέλουμε να δούμε την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων, υποστηρίζουμε τη συνέχιση του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές. Παρότι δεν έχουμε δει πρόοδο , κρατώ τη δέσμευση να συμμετέχεις σε αυτό το διάλογο για να λυθεί το ζήτημα με τρόπο δίκαιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη για την άριστη συνεργασία. Οι εμπορικές συναλλαγές άρχισαν να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο. Πιστεύουμε ότι κατά την επόμενη περίοδο μπορεί να φτάσουν στο 1 δισ. ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βελιγράδι.

«Συζητήσαμε και για την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Ευχαριστώ για την υποστήριξη.

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης άκουσε τις θέσεις της Σερβίας. Του ζήτησα η Ελλάδα να συνεχίσει την υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας κάτι που θα κάνει και η Σερβία για την Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο.

Συζητήσαμε για όλα τα περιφερειακά θέματα. Για τις διαπραγματεύσεις με την Πρίστινα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα καταλαβαίνει τη θέση της Σερβίας. Είπα ότι δεν θέλουμε κλιμάκωση και συγκρούσεις αλλά θα θέλαμε μια συμβιβαστική λύση. Υπάρχει χώρος για ανταλλαγές στον τομέα του εμπορίου. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που έρχονται κυρίως το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορούμε να επιταχύνουμε τη συνεργασία μας και να περιμένουμε Έλληνες τουρίστες στο όμορφα βουνά μας . Αναμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση ελληνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας» είπε ο Αλ. Βούτσιτς.

