Κυψέλη - γιαγιά του 7χρονου: Δεν το πιστεύω ότι μεγάλωσα ένα τέρας

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά στο φως για την δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη.

Η γιαγιά του Ανδρέα και της Ιωάννας ξέσπασε μιλώντας στο Star και δήλωσε συγκλονισμένη για την δολοφονία του εγγονού της και για το γεγονός πως η κόρη της γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια τι είχε συμβεί στο παιδί της.

«Εννιά χρόνια έχω να δω το παιδί. Πήρε τα παιδιά και εξαφανίστηκε και μου είχε απαγορεύσει να τα πλησιάσω και τα παιδιά και αυτήν. Δεν γίνεται να γέννησα και να κουβάλησα ένα τέρας! Τα παιδιά μια χαρά ήταν όταν έφυγαν από μένα», είπε η γυναίκα την οποία η κόρη της είχε κατηγορήσει ότι απέφευγε λόγω του αλκοολισμού της.

