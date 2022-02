Πολιτική

“Θερμό επεισόδιο” Δένδια – Τούρκου Πρέσβη στο Όσλο: Ελάτε στον 21ο αιώνα

Ο Υπουργός Εξωτερικών «έβαλε στη θέση του» τον Πρέσβη της Τουρκίας στη Νορβηγία.

Τους προκλητικούς ισχυρισμούς για το Αιγαίο, καθώς και για το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο που του διατύπωσε ο Τούρκος πρέσβης στη Νορβηγία σε ερώτηση που του απηύθυνε μετά το πέρας της ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, αποδόμησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Απαντώντας στον Τούρκο πρέσβη, είπε ότι «λέτε ανοιχτά σε ένα κοινό και πιθανότατα, επίσης στο Διαδίκτυο, ότι "να απειλείς με πόλεμο οποιαδήποτε χώρα είναι νόμιμο"» και προσέθεσε παράλληλα πως η Τουρκία έχει υπογράψει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, που απαγορεύει πλήρως τη χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας. «Δεν είναι ακριβώς αυτό το casus belli που απαγορεύεται από τον Χάρτη του ΟΗΕ» διερωτήθηκε.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως «ακόμη οι ΗΠΑ που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, συμβουλεύουν όλες τις χώρες του κόσμου να προσχωρήσουν στην UNCLOS. Και εδώ έρχεται η Τουρκία που λέει "επειδή δεν προσχώρησα στην UNCLOS, εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να την εφαρμόσετε. Και αν την εφαρμόσετε, αυτό είναι απειλή πολέμου εναντίον σας, και αυτό είναι αυτό, γιατί αυτό θέλω».

Εξίσου διερωτήθηκε «είναι αυτή η λογική συμπεριφορά για ένα κράτος στον 21ο αιώνα; Είναι πραγματικά μια πρόσκληση για διάλογο; Ή μήπως είναι μια ευθεία απειλή - και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω χειρότερες λέξεις από μια απλή απειλή».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε εκ νέου πως η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορεί να επιλυθεί με μία προϋπόθεση: η Τουρκία να έρθει στον 21ο αιώνα. Εάν η Τουρκία παραμείνει στον 19ο αιώνα, εάν η Τουρκία παραμείνει με τον τρόπο που ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής διευθετούσε τις υποθέσεις έχοντας τις αρμάδες γύρω από τη Μεσόγειο, τότε αυτό είναι μη επιτρεπτό, ανέφερε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την άποψη πως υπάρχει η πιθανότητα η Τουρκία να αλλάξει τους τρόπους και την αντίληψή της, γιατί αυτό είναι προς όφελος της τουρκικής κοινωνίας. Εκτίμησε, επιπροσθέτως, πως θα υπήρχε τεράστια δυναμική αν το ζήτημα επιλυόταν.

Απαντώντας επίσης στον ισχυρισμό που διατύπωσε ο Τούρκος πρέσβης ότι το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν αντίδραση σε κάτι, ο Νίκος Δένδιας διερωτήθηκε: Τι ήταν αυτό το κάτι που δεν μας αποκαλύφθηκε και υπογράμμισε πως κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να το υπερασπιστεί σε νομική βάση.

