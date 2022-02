Κοινωνία

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Πώς θα γίνονται οι σχολικές εκδρομές

Οδηγίες για τις σχολικές εκδρομές έδωσε το υπουργείο Παιδείας, λίγο μετά την απόφαση για την πραγματοποίησή τους.

Επιτρέπεται και πάλι η διεξαγωγή ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών, διδακτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων, μόλις εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ, εφόσον ολοκληρώνονται εντός μιας ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας μετά τη σύσκεψη της υπουργού, Νίκης Κεραμέως, με την Επιτροπή των Ειδικών.

Από την 1η Μαρτίου επιτρέπεται οποιαδήποτε σχολική εκδρομή ή επίσκεψη περιλαμβάνει και διανυκτέρευση.

Τα άτομα, που θα συμμετέχουν στις πολυήμερες εκδρομές, συνοδοί εκπαιδευτικοί και μαθητές, εμβολιασμένοι ή μη, θα πραγματοποιούν ράπιντ τεστ 48 ώρες πριν την αναχώρηση, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πρέπει να διενεργούν τα τακτικά τεστ της εβδομάδας όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

