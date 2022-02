Life

“Rouk Zouk Special”: καλλιτεχνική “μάχη” την Κυριακή (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ Κυριακής μας προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK SPECIAL» αυτής της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου έρχονται στις 20:00 και παραδίδουν μαθήματα για δυνατό παιχνίδι! Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα αγαπημένους καλλιτέχνες, οι οποίοι ρουκζουκάρουν με ατελείωτο κέφι και για καλό σκοπό, για την «ΕΛΕΠΑΠ».

«ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ» των Μιχάλη Ιατρόπουλου, Δημήτρη Φραγκιόγλου, Ντένιας Λεβέντη, Ηλιάνας Γαϊτάνη και Ρενέ Αγέρη έρχονται σε… «ευθεία σύγκρουση» με την παρέα των Νίκου Κουρκούλη, Χρήστου Νικολάου, Ασπασίας Λαιμού, Αγγέλας Σιδηροπούλου και Γιώργου Χατζή που αυτοαποκαλούνται… «ΣΤΟΥ ΘΩΜΑ». Μια βραδιά που θα μας… σκανδαλίσει με έναν καλεσμένο να γλυκοκοιτάζει τη θέση της Ζέτας Μακρυπούλια, τους Νίκο Κουρκούλη και Μιχάλη Ιατρόπουλο να επιδίδονται σε ένα χορευτικό battle, αλλά και μία Στέλλα να… σκίζει τσάμπα το σουτιέν της στο «Μας Κούφανες».

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ο Νίκος Κουρκούλης μάς δείχνει τη διάσημη φιγούρα του.

Μαθαίνουμε τη σύγχρονη χορογραφία του παιδικού τραγουδιού «Ήταν ένας γάιδαρος», αλλά και ότι η Ρενέ Αγέρη «φωνάζει» στα κουζινικά της όταν δεν της κάνουν τα «χατίρια».

Η Ντένια Λεβέντη μάς σκανδαλίζει με την παντομίμα της.

Ο Φάνης και η Φωφώ με το φιλί τους κάνουν ρεκόρ στο «Μας Κούφανες».

Μαθαίνουμε από τον Γιώργο Χατζή ότι η μαμά του το Πάσχα βγάζει στους καλεσμένους το καλό αρνί.

Ο Νίκος Κουρκούλης γίνεται για λίγο Γιάννης Πάριος.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου μάς ενημερώνει πως στο άπλωμα των ρούχων ταιριάζει πάντα το σωστό (χρωματικά) μανταλάκι με το ρούχο που το κρεμάει, αλλά και πως η Ασπασία Λαιμού στα ταξίδια της παίρνει πάντα μαζί της μια βαλίτσα με καθαριστικά.

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

