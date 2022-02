Αθλητικά

Champions League: “πρόκριση” για Λίβερπουλ, αγωνία για Μπάγερν - Σαλτσμπουργκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το… ένα πόδι στους “8” της διοργάνωσης βρίσκεται η Λίβερπουλ, όλα “ανοιχτά” στον επαναληπτικό αγώνα για την Μπάγερν και την Σάλτσμπουργκ.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League βρίσκεται η Λίβερπουλ μετά το «διπλό» στο «Τζουζέπε Μεάτσα» επί της Ίντερ (2-0), ενώ Σάλτσμπουργκ και Μπάγερν άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» μετά το αποψινό 1-1 στην Αυστρίαν Μπάγερν, με τη ρεβάνς της 8ης Μαρτίου στο Μόναχο ν΄ αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον.

Με το ένα πόδι στους προημιτελικούς του Champions League βρίσκεται από σήμερα (16/02) η Λίβερπουλ, μετά το 2-0 στο Μιλάνο επί της Ίντερ. Τα γκολ των Φιρμίνο και Σαλάχ στο τελευταίο 15λεπτο δίνουν τεράστιο προβάδισμα στους «κόκκινους» ενόψει της ρεβάνς στο «Άνφιλντ» στις 8 Μαρτίου.

Ο Ελιοτ σε ηλικία 18 ετών και 318 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία της ομάδας του Μερσεϊσάιντ που συμμετέχει στο Champions League (εξαιρουμένων των αγώνων των προκριματικών). Το ρεκόρ κατείχε ο Αλεξάντερ-Αρνολντ από το 2017, όταν σε ηλικία 18 ετών και 354 ημερών αγωνίστηκε βασικός απέναντι στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Στον πάγκο έμεινε σε όλο το ματς ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο τραυματισμός του Οκαφόρ στο 12΄ έδωσε την ευκαιρία στον Αντάμου να μπει στον αγώνα και στο 21΄ να ανοίξει το σκορ (ήταν το πρώτο του 20χρονου Αυστριακού στράικερ στο Champions League στην 17η συμμετοχή του) στην «Ρεντ Μπουλ Αρένα» και να δώσει προβάδισμα στους πρωταθλητές Αυστρίας.

Στο 90΄ ο Κομάν «έσωσε την παρτίδα» για το συγκρότημα του Νάγκελσμαν, στο γήπεδο που πέρυσι στην φάση των ομίλων είχε κάνει «πάρτι» (6-2). Αυτή ήταν η 2η ισοπαλία της Σάλτσμπουργκ στα 7 τελευταία παιχνίδια απέναντι σε γερμανικές ομάδες (1-2-4), ενώ η Μπάγερν, η οποία προερχόταν από το βαρύ 4-2 από την Μπόχουμ στην Bundesliga, διατηρήθηκε αήττητη για 22ο εκτός έδρας ματς στη διοργάνωση (17 νίκες, 5 ισοπαλίες). Συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2017 και το με 3-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία): 0-5 (7΄ Μαχρέζ, 17΄,44΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 32΄ Φόντεν, 58΄ Στέρλινγκ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία): 1-0 (90+4΄ Μπαπέ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μπάγερν (Γερμανία): 1-1 (21΄ Αντάμου - 90΄ Κομάν)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία): 0-2 (75΄ Φιρμίν0, 83΄ Σαλάχ)

Οι επόμενοι αγώνες

Τσέλσι (Αγγλία)-Λιλ (Γαλλία): 22/02

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία): 22/02

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άγιαξ (Ολλανδία): 23/02

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία): 23/02