Μαρούσι: επίθεση σε ανήλικο από 30 άτομα

Η ομάδα των δεκάδων ατόμων επιτέθηκε στον ανήλικο, κρατώντας ακόμη και καδρόνια. Προσαγωγές από αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/2) κάτω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου 30 άτομα, οπλισμένα σύμφωνα με μαρτυρίες με καδρόνια και ρόπαλα, επιτέθηκαν σε ανήλικο.

Άγνωστο είναι αν προηγήθηκε κάτι της επίθεσης και αν το περιστατικό σχετίζεται με οπαδική βία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΔΙΑΣ και των ΟΠΚΕ, που προχώρησαν σε 6 προσαγωγές, ωστόσο όλοι οι προσαχθέντες αργότερα αφέθηκαν ελέυθεροι.

Διάρρηξη σε σπίτι δημοσιογράφου

Περίπου την ίδια ώρα, επίσης στο Μαρούσι, δημιοσιογράφος που επέστρεψε στο σπίτι της, το βρήκε παραβιασμένο από διαρρήκτες, οι οποίοι είχαν αρπάξει χρυσαφικά και αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, οι δράστες είχαν βάλει και σύρτη στην πόρτα της εισόδου, για να δυσκολέψουν την ένοικο του σπιτιού να μπει σε αυτό.

