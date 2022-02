Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λευκάδα

Αναστάτωση από την νυχτερινή επίσκεψη του «Εγκέλαδου», που έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:48 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης της Λευκάδας, όπως ενημέρωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε πως ήταν στα 15,9 χιλιόμετρα

