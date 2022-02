Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βερολίνου: “Χρυσή Άρκτος” στην ταινία “Alcarras”

Το εγκώμιο στην σκηνοθέτιδα και σε ηλικιωμένους ηθοποιούς, καθώς και σε παιδιά που έπαιξαν στην ταινία, έπλεξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Φεστιβάλ.

H ταινία «Alcarras» της ισπανίδας σκηνοθέτιδας Κάρλα Σιμόν, η οποία εξιστορεί την περιπέτεια μίας οικογένειας Καταλανών αγροτών που βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση, κέρδισε την «Χρυσή Άρκτο» του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, M. Νάιτ Σιάμαλαν.

Ο Σιάμαλαν έπλεξε το εγκώμιο της ταινίας «Alcarras», μιας ισπανο-ιταλικής συμπαραγωγής, για τις εξέχουσες ερμηνείες τόσο από παιδιά όσο και από ηθοποιούς στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους.

Στην ταινία, η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με μία σκληρή πραγματικότητα, όταν οι γαιοκτήμονες θέλουν να τη διώξουν για να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ στα χωράφια που καλλιεργεί.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το λαμπερό αρκουδάκι στους μικρούς αγρότες που καλλιεργούν καθημερινά τη γη για να έχουμε φαγητό στα τραπέζια μας», δήλωσε η Σιμόν.

