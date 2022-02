Κόσμος

Ουκρανία: διαβουλεύσεις στη Δύση και δυσπιστία προς τη Ρωσία

Την καλή πίστη τους για λύση μέσω διπλωματικής οδού επισημαίνουν ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ δεν πείθονται από τον Πούτιν.

Άτυπη συνάντηση θα έχουν σήμερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «ψευδή» την ανακοίνωση της Μόσχας περί απόσυρσης των δυνάμεών της από τα σύνορα με την Ουκρανία, με ανώτερο αξιωματούχο να υποστηρίζει ότι, η Ρωσία αύξησε την παρουσία της εκεί, με 7000 στρατιωτικούς.

«Χθες οι Ρώσοι ανακοίνωσαν πως απέσυραν στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία . Γνωρίζουμε τώρα ότι αυτό είναι ψευδές. Στην πραγματικότητα έχουμε πλέον επιβεβαιώσει ότι τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία αύξησε την παρουσία της κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων κατά ως και 7.000 στρατιωτικούς, ορισμένοι από τους οποίους έφθασαν σήμερα» (σ.σ.: χθες Τετάρτη), επέμεινε ο ίδιος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι η Μόσχα θα μπορούσε «ανά πάσα στιγμή» να διεξαγάγει κάποια επιχείρηση που θα της χρησίμευε ως πρόσχημα για να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία και πρόσθεσε: «η Ρωσία λέει πως θέλει να βρεθεί διπλωματική λύση, αλλά οι πράξεις της υποδεικνύουν το αντίθετο».

«Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κατεύθυνση προτού εξαπολύσει έναν καταστροφικό πόλεμο».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η επιχείρηση για να βρεθεί πρόσχημα μπορεί να πάρει «διαφορετικές μορφές», όπως μια «πρόκληση» στην περιφέρεια Ντονμπάς ή μια υποτιθέμενη «εισβολή» στο ρωσικό έδαφος.

Σημειώνοντας πως αναμένει «κι άλλες ψευδείς ειδήσεις από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις προσεχείς ημέρες», ο αξιωματούχος υπογράμμισε «ελπίζουμε ο κόσμος να είναι έτοιμος».

Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ελληνικό κανάλι που βρίσκεται και καλύπτει την κρίση στην Ουκρανία. Η ανταπόκριση του Χρήστου Μαζανίτη από τη Μαριούπολη





Επικοινωνία Μπάιντεν – Σολτς για «μέτρα αποκλιμάκωσης»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ζήτησαν χθες Τετάρτη από τη Ρωσία να λάβει «πραγματικά μέτρα αποκλιμάκωσης» για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση με την Ουκρανία, προειδοποιώντας εκ νέου τη Μόσχα για κυρώσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι «η Ρωσία θα πρέπει να λάβει πραγματικά μέτρα αποκλιμάκωσης» και ότι «σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, η Ρωσία πρέπει να περιμένει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες», αναφέρει η ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας.

Μπάιντεν και Σολτς χαιρέτισαν τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν.

Δεν πείθεται ο Μπόρις Τζόνσον για την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε απόψε ότι υπάρχουν «ελάχιστες αποδείξεις» για την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τα ουκρανικά σύνορα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, Τζόνσον και Γκουτέρες συμφώνησαν ότι μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα είχε «καταστροφικές» συνέπειες και αποφάσισαν να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης αλλά και «να αποφευχθεί μια καταστροφική στρατιωτική κλιμάκωση και μια ανθρωπιστική κρίση». Επανέλαβαν επίσης ότι τα κράτη έχουν ευθύνη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του ΟΗΕ.

Οι ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι αποσύρονται στρατιωτικές μονάδες από την περιοχή αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από τη Δύση, που επιμένει ότι η Μόσχα διατηρεί τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ουκρανία.

H ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στο Κίεβο, Αντώνη Φουρλή

