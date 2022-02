Οικονομία

Κικίλιας: νέες προοπτικές για τον συνεδριακό τουρισμό

Για τα εξαιρετικά αισιόδοξα μηνύματα που υπάρχουν για την φετινή τουριστική σεζόν, μίλησε ο Υπουργός Τουρισμού στον ΑΝΤ1. Τι είπε για τους Έλληνες τουρίστες.

Για τα θετικά μηνύματα που έρχονται από όλες τις πλευρές για τον τουρισμό στην Ελλάδα το 2022 μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας πως, μεταξύ άλλων, με τις αποφάσεις μετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου Υγείας για άρση περιοστικών μέτρων, λόγω του κορονοϊού, αλλάζουν και οι όροι για την διεξαγωγή συνεδρίων δια ζώσης, δίνοντας έτσι νέες προοπτικές σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, τον σενδριακό τουρισμό.

Όπως είπε, μεταξύ πολλών άλλων, φέτος θα ξοδέψουν 39% περισσότερα χρήματα οι ευρωπαίοι τουρίστες, Ρόδος και Κρήτη είναι ήδη στην κορυφαία πεντάδα των κρατήσεων της Βooking, 28% διαφαίνεται να είναι η αύξηση στις αφίξεις από την Βρετανία σε σχέση με το 2019 που ήταν πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, ξεκινούν νωρίς φέτος οι απευθείας πτήσεις με ΗΠΑ και Καναδά με τουρίστες υψηλών εισοδημάτων, η TUI ανακοίνωσε πως φέτος θα φέρει στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια τουρίστες έναντι 1,5 εκατομμυρίων τουριστών πέρσι.

«Η χώρα έρχεται να πιστωθεί ότι είναι ασφαλής προορισμός ειδικά την πρώτη περίοδο του κορονοϊού», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, τονίζοντας πως «ο τουρισμός θα είναι το αντίβαρο για τα νοικοκυριά, την μεσαία τάξη. Το μέρισμα από τον τουρισμό θα τονώσει την κοινωνία και την οικονομία».

Σε ότι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, ο Βασίλης Κικίλιας, είπε ότι δόθηκε η δυνατότητα να είναι «ανοιχτός» ο χειμερινός τουρισμός μετά από 3 χρόνια. Κατά 50% κινήθηκε από Έλληνες, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για να το πω λαϊκά και απλά, δεν έβρισκες καρέκλα και μπριζόλα»

Τόνισε δε πως και φέτος «θα υπάρχει δυνατότητα να κάνουν διακοπές και οι Έλληνες και μάλιστα για όλα τα βαλάντια, καλώ τους συμπατριώτες μας να κάνουν γρήγορα τις κρατήσεις τους».

