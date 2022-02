Κοινωνία

Ευαγγελισμός: συνελήφθη ο δραπέτης ασθενής

Συνελήφθη ο άνδρας που απέδρασε ενώ κρατείτο φρουρούμενος στον Ευαγγελισμό.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 28χρονο που δραπέτευσε ενώ κρατείτο φρουρούμενος στον Ευαγγελισμό.

Ο αλλοδαπός, που απέδρασε την Τετάρτη από το νοσοκομείο, συνελήφθη το πρωί της Πέμτπης.

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα κορονοϊού κι ενώ είχε κριθεί ανάγκη ιατρικής – φαρμακευτικής περίθαλψής του.

