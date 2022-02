Πολιτική

ΥΠΕΞ: Διάβημα για τις τουρκικές προκλήσεις

Το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Διπλωματικές πηγές: Διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών προς την τουρκική πλευρά, αναφορικά με παράνομες και ανυπόστατες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων - ενημέρωση ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ

Πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκική πλευρά και συγκεκριμένα στον Τούρκο Επιτετραμμένο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε στην τουρκική πλευρά την έντονη δυσαρέσκεια της Ελλάδας, καθώς και την διαμαρτυρία της για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι αμφισβήτησαν την Ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου, αιτιάσεις που βεβαίως απορρίπτει η Ελληνική πλευρά ως παράνομες και ανυπόστατες.

Τονίστηκε ότι οι εν λόγω δηλώσεις δεν είναι απλώς αντιπαραγωγικές, αλλά αποτελούν κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς.

Περαιτέρω τονίστηκε το οξύμωρο των τουρκικών θέσεων, καθώς η τουρκική πλευρά επικαλείται συνεχώς το Διεθνές Δίκαιο, την στιγμή κατά την οποία το παραβιάζει κατάφορα.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε σαφής αναφορά στο casus belli, στο τουρκο-λιβυκό "μνημόνιο", "Γαλάζια Πατρίδα" και ούτω καθεξής.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε σχετικές οδηγίες προς τις Πρεσβείες μας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να προβούν σε σχετική ενημέρωση για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς.

Παρόμοια ενημέρωση θα γίνει και προς τις ηγεσίες των ανωτέρω Οργανισμών.

