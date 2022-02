Κοινωνία

Πετρούπολη: Ηλικιωμένη έκλεψε από σούπερ μάρκετ για να φάει

Συγκίνηση αλλά και σοκ έχει προκαλέσει η ιστορία ηλικιωμένης, η οποία έκλεψε από σούπερ μάρκετ, για να φάει.

Θλίψη προκαλεί η ιστορία 70χρονης γυναίκας από την Πετρούπολη, η οποία πιάστηκε να αφαιρεί προϊόντα από σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, όταν η ηλικιωμένη είχε βάλει στην τσάντα της κρέας και τυρί αξίας 30 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στο κατάστημα την αντιλήφθηκαν και κάλεσαν τις Αρχές.

Οι πελάτες του προθυμοποιήθηκαν να πληρώσουν το αντίτιμο, ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο Τμήμα, όπου κι ισχυρίστηκε ότι, το έκανε από φτώχεια, αφού η σύνταξη που παίρνει πηγαίνει σε δάνεια και δεν μπορεί να επιβιώσει.

Γείτονες της 70χρονης αποκάλυψαν ότι, το βράδυ της Τετάρτης η ίδια έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, μην αντέχοντας το διασυρμό

Σύμφωνα με τους γείτονες, η ηλικιωμένη έχει δύο παιδιά και δεν ήθελε να φτάσει αυτό το περιστατικό στα αυτιά τους.

