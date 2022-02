Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Αναταράξεις και προσπάθεια για εκκαθαρίσεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ήλθαν και αυτή την εβδομάδα με 4 επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε την Πέμπτη στις 22:15, στον ΑΝΤ1

Το πτώμα του Λούβαρη θα φέρει καινούριες αναταράξεις στην οικογένεια Σεβαστού.

Η Ρένα ζητάει απ’ τον Νικηφόρο να συναντηθούνε με την Ασημίνα και τη Δρόσω προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Θα δεχτούν τα κορίτσια αυτήν την ριψοκίνδυνη πρόταση;

Η Ζωή συνεχίζει τις προσπάθειες να συνεφέρει τον γιο της, ενώ ο Δούκας αρχίζει έναν υπόγειο πόλεμο εναντίον του Ακύλα, χρησιμοποιώντας τόσο τον Ζάχο, όσο και τον Μελέτη.

Το Διαφάνι καλείται να ψηφίσει εάν πρέπει να δεχτεί τη βοήθεια που τους προσφέρει ο Δούκας για τη μάχη εναντίον του αεροδρομίου.

Ο Ακύλας βρίσκεται απ’ τη μια στιγμή στην άλλη με την πλάτη στον τοίχο, με τ’ αποτελέσματα να είναι απρόβλεπτα…

