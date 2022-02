Αφγανιστάν: Εγκλωβισμένος σε πηγάδι ένας 9χρονος (εικόνες)

Το παιδί παραμένει εγκλωβισμένο για δεύτερη ημέρα σε ένα πηγάδι, σε βάθος 25 μέτρων. Το ατύχημα θυμίζει την περίπτωση του 5χρονου Ραγιάν στο Μαρόκο.



Ένα 9χρονο αγόρι βρίσκεται εγκλωβισμένο από την Τρίτη σε ένα στεγνό πηγάδι, σε βάθος 25 μέτρων σε χωριό της επαρχίας Ζαμπούλ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, και έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τη διάσωσή του, έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή.

“Μια ομάδα βρίσκεται εκεί με ένα ασθενοφόρο, οξυγόνο και άλλα απαραίτητα” για τη διάσωση του παιδιού, “η υγεία του οποίου είναι καλή και καμία φορά ζητά νερό και φαγητό”, ανέφερε στο Twitter ο Αμπντουλά Αζάμ, γραμματέας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έπεσε στο πηγάδι δεν είναι γνωστές.

