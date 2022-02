Κόσμος

Μαδρίτη: αυτοκίνητο μπήκε σε Κέντρο Υγείας (βίντεο)

Καρέ – καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του Κέντρου Υγείας την «εισβολή» οχήματος μέσα σε αυτό.

Από θαύμα σώθηκε το προσωπικό ενός Κέντρου Υγείας στη Μαδρίτη.

Ένας οδηγός που προσπαθούσε να παρκάρει έξω από αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε μέσα στο χώρο αναμονής.

Το ατύχημα έγινε στις 14:00, τοπική ώρα και στο χώρο δεν βρίσκονταν κανένας ασθενής.

Η νοσοκόμα που ήταν εκεί είχε φύγει από το χώρο δευτερόλεπτα πριν και οι δύο ρεσεψιονίστ επίσης δεν τραυματίστηκαν.

Οι τρεις επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρά.

