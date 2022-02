Οικονομία

ΥΠΑ: “Απογειώθηκε” η αεροπορική κίνηση τον Ιανουάριο

Αλματώδης είναι η αύξηση που καταγράφηκε στην αεροπορική κίνηση για το μήνα Ιανουάριο. Τα αναλυτικά στοιχεία.

«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση τον περασμένο μήνα στα αεροδρόμια της χώρας μας καταγράφοντας αύξηση 223,6% στην διακίνηση των επιβατών σε σχέση με τον Ιανουάριο πέρυσι.

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Ιανουάριο του 2022 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 1.249.387 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο 223,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 386.130 επιβάτες εξαιτίας των περιορισμών λόγω της Covid-19.

σε σχέση με το όπου είχαν διακινηθεί 386.130 επιβάτες εξαιτίας των Όσον αφορά τις πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 18.218, από τις οποίες 11.314 ήταν εσωτερικού και 6.904 εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο 70,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 10.708 πτήσεις.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον μήνα Ιανουάριο καταγράφεται μεγάλη άνοδος στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού + 350,5%.

Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Ιανουαρίου του 2022 είχαμε άνοδο 350,5% που αναλογεί σε 271.796 επιβάτες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του ?21 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 60.328 επιβάτες.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με τον Ιανουάριο του 2019, που οι πτήσεις ήταν 22.219, εφέτος τον Ιανουάριο υπάρχει πτώση -18% στην κίνηση αεροσκαφών.

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 2.135.674 τον Ιανουάριο του 2019, τώρα για τον ίδιο εξεταζόμενο μήνα υπάρχει πτώση -41,5%.

