Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σύνοδος Άρη και Αφροδίτης και... οι υποσχέσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η σημερινή και η αυριανή ημέρα υπόσχονται πολλά», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «για συμφωνίες και για συμβόλαια είναι μια ημέρα που θα μπορούσε να έχει καλό αποτέλεσμα».

«Η Σελήνη είναι στην Παρθένο και θα μας απασχολήσουν θέματα για την υγεία και την εργασία, όμως έχει καλές όψεις, μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτά που θέλουμε και πάρα πολλά από αυτά θα γίνουν», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη πως «η Αφροδίτη είναι τα λεφτά και ο τρόπος που αγαπάμε και ο Άρης είναι ο τρόπος που θα δράσουμε. Αφροδίτη και Άρης κάνουν σύνοδο που λέμε εμείς οι αστρολόγοι, συμπορεύονται και θα συνεχίσουν για μεγάλο διάστημα, και έτσι μπορεί πράγματα που σχεδιάζονται και ξεκινούν τώρα μπορούν να κρατήσουν».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

