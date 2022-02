Συνταγές

Μπουτάκια κοτόπουλο με πετιμέζι από τον Πέτρο Συρίγο

Πρωτότυπη και εύκολη συνταγή, που θα “τρελάνει” τον ουρανίσκο σας, προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”

Μπουτάκια κοτόπουλο ζουμερά και νόστιμα με πετιμέζι ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής και μας προτείνει να φτιάξουμε και εμείς, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Μάλιστα, ο Πέτρος Συρίγος σημειώνει πως είναι ένα πολύ απλό και νόστιμο πιάτο, δίνοντας τα υλικά της συνταγής και δείχνοντας βήμα – βήμα πώς να προετοιμάσουμε το φαγητό.

Μπουτάκια κοτόπουλο τα υλικά:

4 μπούτια κοτόπουλου

120 ml πετιμέζι

2 κ.τ.σ μουστάρδα με σιναπόσπορους

1 κ.τ.σ σκόρδο πολτοποιημένο

100 ml κρασί λευκό

40 ml ελαιόλαδο

Μια πρέζα κανέλα

Μια πρέζα μπαχάρι

Αλάτι και πιπέρι

Μπουτάκια κοτόπουλο με πετιμέζι – Η συνταγή Βάζουμε τα μπούτια κοτόπουλο στον πάγκο μας και τα πιρουνιάζουμε αρκετά ώστε να περάσει η μαρινάδα εσωτερικά. Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και τα χτυπάμε καλά για να κάνουμε την μαρινάδα Σε ένα μπολ βάζουμε τα μπούτια του κοτόπουλου και τα Αλατοπιπερώνουμε. Περιχύνουμε με την μαρινάδα και τα ανακατεύουμε καλά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Τα απλώνουμε σε ένα ταψί περιχυμένα με την μαρινάδα. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160οC για μια ώρα σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο. Τέλος βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, δυναμώνουμε την φωτιά στο 200 και ψήνουμε για άλλα 20 λεπτά να πάρει χρώμα. Συνοδεύεται με αρωματικό πούρε πατάτας με φρέσκα πράσινα βότανα (Μαιντανο, άνηθο και σχοινόπρασο).

