Ουκρανία - Ντόνετσκ: μαρτυρίες για εκρήξεις (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες από τη «φλεγόμενη» Ουκρανία. Βομβαρδισμοί και τραυματίες.

Για εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την περιοχή Ελένοβκα, την οποία ελέγχουν φιλορώσοι αυτονομιστές.

Την ίδια ώρα, αυτονομιστές αντάρτες και ο στρατός της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες εκεχειρίας και ότι χρησιμοποιούν βαρέα όπλα.

Σύμφωνα με τον Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιώργο Μουτάφη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση σε παιδικό σταθμό, με τραυματίες δύο γυναίκες. Πρόκειται για περιοχή κοντά στο Ντόνετσκ, το οποίο σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστο Μαζανίτη, βρίσκεται σε απόσταση "αναπνοής" από τη Μαριούπολη.

Πρόκειται για τις περιοχές, όπως μετέδωσε, που βρίσκονται στη ζώνη του πυρός ως προς τον κίνδυνο έναρξης εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Shelling near #Donetsk on the morning of the 17th of February. Artillery fire is incoming from Ukrainian side inwards to Donetsk. Multiple reports of escelation along the contact line pic.twitter.com/WSUwsmL3dq