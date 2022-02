Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα - Πάιατ για Ουκρανία και τουρκικές προκλήσεις

Αλέξης Τσίπρας και Τζέφρι Πάιατ συνομίλησαν για τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας



Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, με τον οποίο συνομίλησαν για τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε κάθε πρωτοβουλία για ειρήνη στην Ουκρανία, στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας και στην εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ. Υπογράμμισε ότι μεσοπρόθεσμα, στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμών που να συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία, στη βάση των αρχών του ΟΑΣΕ και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ασφαλείας.



Παράλληλα, τόνισε τη στήριξή του στην περαιτέρω προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε αμοιβαία επωφελή βάση.

Επανέλαβε τη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την αναθεώρηση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας, καθώς δεν πραγματοποιείται σε αμοιβαία επωφελή βάση και αποδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Τέλος, τόνισε την σημασία που έχει η αμερικανική πίεση προς την Τουρκία, προκειμένου να τερματίσει τις προκλητικές δηλώσεις και παραβιάσεις και να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ύφεσης, με ορίζοντα την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στη Χάγη.

Ελληνική Λύση:

Ανακοίνωση Τύπου εξέδωσε η Ελληνική Λύση για την συναντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

"Ο απομονωμένος από το κόμμα του κ. Τσίπρας, αντί να συναντήσει τον Αμερικανό πρέσβη στην Κουμουνδούρου, φοβούμενος τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τον συναντά εντός του ελληνικού κοινοβουλίου!

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ο Αμερικανός πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ νιώθει στο ελληνικό κοινοβούλιο «σαν στο σπίτι του»!

Ας όψονται η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που του φέρονται ως «οικοδεσπότη»".

