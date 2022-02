Κοινωνία

Αθήνα: 18χρονος κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 15χρονο συγγενή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη 18χρονος που μοίραζε φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας με ανήλικο συγγενή του

Στη σύλληψη 18χρονου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και ασέλγεια σε βάρος 15χρονου συγγενή του, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, έπειτα από διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 18χρονος, ο οποίος διαμοίρασε πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας στο οποίο εμφανιζόταν σε ασελγείς πράξεις με τον 15χρονο συγγενή του, που συνέβησαν πριν από δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο 2 κινητά τηλέφωνα, κάρτα SIM και κάρτα αποθήκευσης (micro SD). Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκου, με τον οποίο είχε συγγενική σχέση. Αμέσως μετά ο 18χρονος συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

· Τηλεφωνικά: 11188

· Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

ccu@cybercrimeunit.gov.gr · Μέσω twitter: @CyberAlertGR

· Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

https://portal.astynomia.gr · Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Ειδήσεις σήμερα:

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ευαγγελισμός: συνελήφθη ο δραπέτης κρατούμενος ασθενής

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη