ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το έλλειμμα κεντρικής διοίκησης και τα έσοδα.



Bελτιώθηκε οριακά το έλλειμμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο 2022 .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα κεντρικής διοίκησης περιορίστηκε στα 1,6 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο του 2021.

Το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα 429 εκατ. ευρώ από 1,6 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.

Αντίθετα, σημαντική αύξηση καταγράφει η δαπάνη για τόκους στα 1,2 δισ. ευρώ έναντι 122 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3,157 δισ. ευρώ, από 3,046 δισ, ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4,333 δισ. ευρώ, από 4,366 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021.

