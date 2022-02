Life

“Το Πρωινό” - Αντουλινάκη: Ο Φιλιππίδης δεν δεχόταν το “όχι” (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει η ηθοποιός για τον συνάδελφο της και τι λέει για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Πότε και γιατί “αποχαιρετούσε” κάθε μέρα τους συναδέλφους του, θεωρώντας ότι θα πεθάνει τις επόμενες ώρες.

«Με επηρέασε ψυχολογικά η οικονομική μου κατάσταση. Δεν υπήρχαν δουλειές λόγω της κρίσης ή δεν πληρωνόμαστε καλά», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Μαρία Αντουλινάκη, αναφερόμενη στην κατάσταση που βίωνε πριν μερικά χρόνια, οπότε και όπως επανέλαβε την στήριξε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μεταξύ άλλων, ακόμη και με προσφορά τροφίμων.

«Τελειωτικό χτύπημα ο χαμός του πατέρα μου», είπε η ηθοποιός, σχετικά με τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Με τον χαμό του μπαμπά ήρθε η κατάθλιψη. Ήμουν στις Μάγισσες της Σμύρνης στο Παλλάς, ήμουν καλά σε εισαγωγικά και εκεί μου έσκασε αυτό. Άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού. Είχα την Μαρία Καβογιάννη δίπλα μου που μου έλεγε «μάλλον έχεις αυτό, μάλλον πρέπει να κάνεις κάτι». Μόλις τελείωσαν οι παραστάσεις έκανα αυτό που έπρεπε. Θυμάμαι και την Σμαράγδα Καρύδη να μου λέει «κοίταξε, αυτό που παθαίνεις δεν είναι κάτι φυσιολογικό, πρέπει να το διαχειριστείς αλλιώς»…».

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντουλινάκη «αισθανόμουν ότι θέλω να φύγω από τον χώρο, ότι πεθαίνω, ότι σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα μάλλον πεθαίνω. Μετά πήγαινα και χαιρετούσα τους φίλους μου, τους έλεγα ότι εγώ σήμερα αύριο μάλλον πεθαίνω. Πήγα στον γιατρό, έκανα όλες τις εξετάσεις και αφού έκανα όλο το τσεκ απ και δεν είχα τίποτα παθολογικό, εκεί μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να πάρεις…».

«Δεν ήταν επιλογή μου να μην παντρευτώ. Έμεινα 10 χρόνια σε μια σχέση, ήταν σαν γάμος, αλλά δεν κατέληξε σε γάμο…», είπε ερωτηθείσα για την προσωπική της ζωή, ενώ όπως αποκαλύψε μέχρι και πέρσι πήγαινε στο θέατρο για δουλειά, από το κέντρο όπου μένει, με το ποδήλατο της και παίρνοντας μαζί την σκυλίτσα της, η οποία την… συνόδευε στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Για Πέτρο Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη

«Θεωρώ ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η υπόθεση Λιγνάδη είναι πιο σοβαρή για μένα, λόγω των ανήλικων. Είναι λιγάκι διαστροφικό όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το ανεχτώ με τίποτα. Όχι πως του Πέτρου δεν είναι μεμπτό. Περιμένω κι εγώ τα αποτελέσματα της δίκης αλλά μέσα μου, αυτούς τους ανθρώπους τους έχω καταδικάσει», είπε η ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ξανά με κάποιον από τους δύο ηθοποιούς, η Μαρία Αντουλινάκη, είπε πως «δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ με τον Λιγνάδη, ούτε επρόκειτο ποτέ να συνεργαστώ γιατί έτσι κι αλλιώς κινούταν σε έναν άλλον κύκλο και αυτός και εγώ, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Ήταν στο Εθνικό, άλλες παρέες, δεν ήμουν στον κύκλο του, δεν είχε τύχει ποτέ ούτε να συναντηθούμε».

Επεσήμανε ωστόσο πως «με τον Πέτρο είχαμε συνεργαστεί και μέσα στην καραντίνα κάναμε πρόβες για ένα έργο που όμως δεν ανέβηκε λόγω κορονοϊού. Αλλά ακόμη και να αθωωθεί δεν θα το κάνω, δεν θέλω να συνεργαστώ μαζί του».

Ερωτηθείσα ένα γνώριζε κάτι από αυτά που λέγοντας για τον Πέτρο Φιλιππίδη, έστω για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που αναφέρεται ότι είχε, η ηθοποιός που συμμετέχει στην σειρά «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, είπε πως «ήξερα κάτι, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό… Ο Πέτρος ακόμη και στην δουλειά του δεν δεχόταν το όχι, ήταν έτσι σαν άνθρωπος».

