Αθλητικά

Άρης: Συμφωνία με τον Μπούργος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οριστική συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή φαίνεται πως έκανε ο Θοδωρής Καρυπίδης.

Σε οριστική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Χερμάν Μπούργος, έφτασαν ο Θοδωρής Καρυπίδης και ο Αργεντινός προπονητής.

Οι δύο άνδρες, έπειτα από διαδοχικές συναντήσεις που είχαν στην Αθήνα, «έδωσαν τα χέρια», με τον 52χρονο Αργεντινό να αναλαμβάνει τα «ηνία» μέχρι το καλοκαίρι του 2024 κι ενώ αναμένονται και οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις.

Ο επί μία δεκαετία άμεσος συνεργάτης του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα μεταβεί άμεσα στην ισπανική πρωτεύουσα, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του, και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει και επίσημα δουλειά, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν θα κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι της Κυριακής (20/2, 19:30 - «Κλεάνθης Βικελίδης») κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo: Γνωστός ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

Αφγανιστάν: Εγκλωβισμένος σε πηγάδι ένας 9χρονος (εικόνες)

Ναζιστικός χαιρετισμός στο Ευρωκοινοβούλιο ξεσήκωσε αντιδράσεις (βίντεο)