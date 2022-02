Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Νεότητα, διατροφή και κατάθλιψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς μένουμε νεότεροι, λιγοστεύοντας τις θερμίδες μας;

Ποιες ερωτήσεις έχετε για τη σκολίωση στα παιδιά;

Πώς η άσκηση βελτιώνει το μικροβίωμα μας;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Ποιες αλλαγές στη διατροφή μας προσθέτουν πάνω από 10 χρόνια ζωής;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της εξωσωματικής;

Γιατί δεν πρέπει να μας τρομάζουν τα πολλά πρόσωπα της κατάθλιψης;

Γιατί ο σκύλος μας τρώει χορταράκια στην βόλτα;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Κορονοϊός – άδεια ασθενείας: Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του