Τεχνόπολη: Μια Νύχτα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (εικόνες)

Δράσεις για όλη την οικογένεια διοργανώνει η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Επιστήμονες του Αστεροσκοπείου και δημιουργικά παιχνίδια στο πρόγραμμα.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση για παιδιά και μεγάλους διοργανώνει η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το επόμενο Σάββατο.

«Αλήθεια, ο Γαλαξίας έχει κάποια σχέση με το γάλα; Ποια αστέρια διακρίνουμε τη νύχτα με γυμνό μάτι; Ένας πύραυλος πόσο ψηλά μπορεί να εκτοξευθεί; Τι δουλειά έχει ένας κομήτης μέσα στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου;

Ετοιμάσου για την πιο «γαλαξιακή» νυχτερινή εμπειρία στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων! Με έμπνευση τη μαγεία του σύμπαντος και τα μυστικά του γαλαξία, η ομάδα του μουσείου διοργανώνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 «Μια Νύχτα στο Μουσείο», με συναρπαστικές δραστηριότητες για οικογένειες με παιδιά 7-11 ετών. Από τις 17.00 έως τις 22.00, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν μία διασκεδαστική και άκρως… διαστημική εμπειρία μέσα στο βιομηχανικό μνημείο που έδωσε φως και ενέργεια στην πόλη της Αθήνας για περισσότερο από 130 χρόνια!

Στην καρδιά της φετινής αποκριάς, έρχεται μια βραδιά γεμάτη αστέρες, πλανήτες, κομήτες, νεφελώματα και πολλά εξωγήινα μυστικά! Μεταμφιέσου σε κάτι «διαστημικό» κι έλα στο μουσείο. Εκεί, θα σε περιμένει μία φοβερή εμπειρία εκτόξευσης! Σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν το ηλιακό σύστημα, τους πλανήτες και τα αστέρια. Κατασκευάζουν τον δικό τους πύραυλο και τον εκτοξεύουν στην αυλή της Τεχνόπολης. Αντέχεις να δεις πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει; 3…2…1…εκτόξευση!

Έχει κι άλλο; Μα και βέβαια! Τη σκυτάλη παίρνει η εικαστική δημιουργία σε ένα από τα κτίρια του παλιού εργοστασίου φωταερίου. Με έμπνευση τον απέραντο ουρανό της Αθήνας, μικροί και μεγάλοι χρησιμοποιούν τα πιο «διαστημικά» και φωσφορίζοντα υλικά για να δημιουργήσουν ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος για το δωμάτιό τους. Να θυμάσαι ότι ένα μικρό κύκλωμα αρκεί να δώσει φως σε ολόκληρο το σύμπαν και να δημιουργήσει την πιο φοβερή γαλαξιακή δίνη…

Σειρά έχει το διάλειμμα για νόστιμα αλμυρά σνακ. Παίρνουμε δύναμη κι ενέργεια για ένα κυνήγι θησαυρού με έμπνευση το διάστημα. Εργαλεία μας ένας χάρτης, ταχύτητα, παρατηρητικότητα και πολλή φαντασία! Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν γρίφους, κρυμμένες πληροφορίες και «φωτίζουν» τόσο τα μυστικά της παραγωγής του φωταερίου όσο και του ηλιακού συστήματος. Συλλέγουν μικρά θραύσματα από έναν πραγματικό κομήτη που προσγειώθηκε μέσα στο παλιό εργοστάσιο αλλά και στην έκθεση σύγχρονης τέχνης «Ειδύλλια Οδός» που φιλοξενείται στην Τεχνόπολη!

H βραδιά τελειώνει με ένα διασκεδαστικό ηχητικό διαγαλαξιακό πάρτι! Μια ειδική ομάδα αστροναυτών, μας καλεί να κινηθούμε σε ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής. Από το διάστημα μας δίνουν οδηγίες, ρυθμό, μουσική και η βραδιά μας πάει σε… άλλη διάσταση!

Είστε έτοιμοι για την πιο συναρπαστική νύχτα στο μουσείο;».

