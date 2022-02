Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Όσα θα δούμε το Σάββατο (εικόνες)

Το "Ελλάδα έχεις ταλέντο" αυτό το Σάββατο θα είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ!

Από Μπρίτνει Σπίαρς μέχρι Πουτσίνι και από freestyle ποδόσφαιρο μέχρι χορός των Ζουλού! Αυτή είναι η μαγεία του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το οποίο αυτό το Σάββατο θα είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ!

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα ζήσουν ξανά μοναδικές στιγμές και έντονα συναισθήματα, με το Νικόλα Ράπτη και το Σταύρο Σβήγκο να κάνουν την ανατροπή και να… φρεσκάρουν τα Γαλλικά τους.

Οι οντισιόν του διασημότερου σόου στον πλανήτη συνεχίζονται. Ποιοι θα εντυπωσιάσουν κριτές και κοινό; Ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ. Ποιοι θα καθηλώσουν κριτές και κοινό, και σε ποια χέρια θα καταλήξει αυτή τη φορά το Golden Buzzer;

Μια φίλη από τα παλιά έρχεται για 4η χρονιά στο σόου. Θα τα καταφέρει αυτή τη φορά; Μία 23χρονη από τον Καναδά θα μας τραγουδήσει… αλλιώς το «Baby one more time», οι Ζουλού έρχονται να χορέψουν φέρνοντας και το καζάνι τους μαζί, ενώ ένας διαγωνιζόμενος θα μας… τρομοκρατήσει με την απίστευτη ευλυγισία του! Hard Rock καταστάσεις, οπερατικές άριες, χορευτές έτοιμοι προς απογείωση, αλλά και η γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο στην αλλαγή… ρούχων ανεβαίνουν στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»! Λάτιν και freestyle φιγούρες, δίνουν τη σκυτάλη σε ποδοσφαιρικές ντρίπλες, ενώ επίσης μαθαίνουμε τι σχέση έχει ο Αριστοφάνης με την ακροβατική yoga, αλλά και ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος με τη Γαλλία.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Senior Producer: Βασίλης Κοτρωνάρος

Showrunner: Περικλής Ασπρούλιας

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Βοηθός Σκηνοθέτις: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

Αρχισυνταξία: Νίκος Νάνος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

