ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας και πορεία την Παρασκευή

Για ποιες ώρες κηρύχθηκε η κινητοποίηση, που θα γίνει παράλληλα με συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ.

Τετράωρη στάση εργασίας αύριο από τις 7 έως τις 11 το πρωί και συγκέντρωση στις 9 έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Καταθέτει πρόταση «διπλασιασμού του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και επέκταση σε όλες τις ειδικότητες των υγειονομικών με κατηγοριοποίηση», κάνοντας λόγο για «μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, να περικόψει το συγκεκριμένο επίδομα».

