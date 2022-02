Αθλητικά

Οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη: Τον χτυπούσαν με πτυσσόμενο γκλοπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρήκαν οπαδό σε κομμωτήριο και τον χτύπησαν αλύπητα με πτυσσόμενο γκλοπ.

Νέο επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες,ομάδα ατόμων εντόπισε οπαδό που βρισκόταν εντός κομμωτηρίου, στην οδό Χανίων και αφού τον έβγαλαν έξω από το κατάστημα άρχισαν να τον χτυπούν αλύπητα, με τον έναν εκ των δραστών να κρατά πτυσσόμενο γκλοπ.

Οι δράστες αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Έκρηξη σε πολυκατοικία

Ηράκλειο: Μαχαίρωσε τον πρώην της πρώην του

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη