Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρές καταγγελίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σε βάρος καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.





(εικόνα αρχείου)

Σφοδρές καταγγελίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σε βάρος καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον οποίο φοιτήτριες καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση, ανάρμοστη συμπεριφορά και ψυχολογική βία. Μάλιστα οι επτά καταγγελίες έχουν σταλεί στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου αλλά και στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, οι μαθήτριες καταγγέλλουν ότι ο καθηγητής έχει προχωρήσει σε αγγίγματα σε σημεία του σώματός τους αλλά, σε υποσχέσεις για επαγγελματικές ευκαιρίες αλλά και σε απειλές.

Ο πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην υφυπουργός Παιδείας, κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδώρου ζητεί εξηγήσεις για το θέμα και τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι «ποινικά κολάσιμες αλλά και διοικητικά ελέγξιμες» και ζητεί την άμεση αντίδραση των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας φοιτητής έχει συγκεντρώσει τις καταγγελίες και μάλιστα τις έχει στείλει επώνυμα στο υπουργείο και την πρυτανεία, ωστόσο δεν έχει αποκαλύψει τα ονόματα των καταγγελλουσών. Τονίζεται ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά αλλά τα θύματα δεν έχουν ακόμα μιλήσει από φόβο.

