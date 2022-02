Πολιτική

Τσίπρας: “Γαλάζια παιδιά” παντού ενώ η κοινωνία στενάζει

Σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Χατζηδάκη, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θέλετε λιγότερο κράτος για τον πολίτη αλλά περισσότερο για τα κομματικά στελέχη», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει το κράτος ανίσχυρο και τις αγορές ανεξέλεγκτες έχει αποτύχει σε συνθήκες κανονικότητας και πόσο μάλλον σε συνθήκες κρίσης, «αλλά εσείς εμμονικά επιμένετε και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν αργούν να φανούν στους πολίτες».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί «γιαλαντζί εκδοχή» αυτής της πολιτικής, αφού «στη δική σας εκδοχή θέλετε να είναι το κράτος ανίσχυρο όταν ο πολίτης το έχει ανάγκη, αλλά να είναι εκεί για να το αρμέγουν τα γαλάζια παιδιά, τα funds και τα golden boys».

«Δεν ήταν ”εποποιία” μόνο αυτή για την οποία μίλησε ο καθαιρεθείς υπουργός Ανάπτυξης κ. Λιβανός τα χρόνια 2007-2009 της διακυβέρνησης Καραμανλή, ”εποποιία” είναι κι αυτό που κάνετε σήμερα εσείς: γαλάζια παιδιά παντού ενώ η κοινωνία στενάζει», είπε.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΛΑΡΚΟ, της επικουρικής ασφάλισης και «τώρα του ΕΦΚΑ», σημειώνοντας ότι όμως «η ευθύνη της πολιτικής ανήκει στον κ. Μητσοτάκη».

Ωστόσο επισήμανε ότι ο κ. Χατζηδάκης βρέθηκε σε δύο κρίσιμα υπουργεία, το Ενέργειας και το Εργασίας και ρώτησε τον υπουργό, «Αισθάνεστε με όλη αυτή την κοινωνική συμφορά με τους λογαριασμούς στην ενέργεια, ότι τα κάνατε όλα καλά ή χρωστάτε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό;».

Ανέφερε πως όταν ο κ. Χατζηδάκης είχε αναλάβει το υπουργείο Ενέργειας η κυβέρνηση αύξησε τις τιμές εξαφανίζοντας, όπως προσέθεσε, τη μείωση ύψους περίπου 15% που είχε επιφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του ‘19 μειώνοντας τον ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή στην ενέργεια. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως τόσο τότε όσο και τον Δεκέμβριο του 2020 ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωνε με δηλώσεις του ότι δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια.

«Δεν αισθάνεστε άσχημα να φέρνετε νομοσχέδιο που δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής δυσφορίας μέσα από τις συγκρίσεις που γίνονται για τους μισθούς του μέσου ιδιωτικού και δημόσιου υπαλλήλου και των golden boys που θα αμείβονται με 5.000, 6.000, 8.000 ευρώ;», τον ρώτησε.

