Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Επιστροφή στην κανονικότητα καταρχήν για τους εμβολιασμένους

Τα δεδομένα που περέθεσε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης για την πορεία της πανδημίας.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στην ενημέρωση στα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα για την πορεία του κορονοϊού.

Αρχικά ανέφερε ο καθηγητής πως σε παγκόσμια κλίμακα, συνολικά καταγράφηκαν 418 εκατ. μολύνσεις και 5,86 εκατ. θάνατοι με τη νόσο και μειώθηκαν κατα 21% οι νέες διαγνώσεις την τελευταία εβδομάδα.

Όσον αφορα τη χώρα μας, ο καθηγητής τόνισε πως "είναι εμφανής η αποσυμπίεση στο σύστημα υγείας", ενώ όπως ανέφερε "η εξέλιξη της πανδημίας προωρά σύμφωνα με το βασικό σενάριο".

Γι αυτό το λόγο "θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα σταδιακά, για αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους."